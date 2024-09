Frostpunk 2 costa subito meno in versione Steam tramite Instant Gaming: sia base che Deluxe

Le recensioni parlano chiaro: Frostpunk 2 è un grandissimo gioco, di qualità elevata, che gli amanti dei giochi city builder di sopravvivenza non dovrebbero farsi sfuggire. Ovviamente in molti preferiranno attendere uno sconto. Be', potete smettere di aspettare: tramite Instant Gaming è possibile ottenere una copia di Frostpunk 2 - Deluxe Edition a 55.50€ invece di 75€. Anche la versione base del gioco è in promozione, ma lo sconto è percentualmente inferiore. Trovate i due giochi in promozione a questo indirizzo.

Aprendo la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso rispetto a quello che vi abbiamo indicato noi, ma non è quello definitivo: una volta messo nel carrello il gioco aggiungerà l'IVA per mostrarvi il prezzo finale.