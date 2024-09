Un video di God of War Ragnarok mette a confronto la versione PC con quella PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra la versione PC di God of War: Ragnarok con impostazioni ultra e quella per PS5 uscita nel 2022, mettendo in evidenza le (poche) differenze tra le due versioni.

Inutile dire che la versione PC è virtualmente migliore, anche solo per la possibilità di porter raggiungere sia il target del 4K e dei 60 o più fps a patto di avere una configurazione di un certo livello, neppure troppo alto dalle sequenze mostrate.