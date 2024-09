SEGA ha lanciato i suoi saldi su Steam, con offerte anche su giochi recenti come Shin Megami Tensei V: Vengeance

Tempo di saldi su Steam anche per SEGA , che ha messo in offerta il suo intero quanto ampio catalogo, per la gioia dei suoi fan e non solo, con sconti per le sue serie più celebri e per quelle di Atlus, etichetta che controlla al 100%. C'è veramente di che sbizzarrirsi.

Le offerte

Ad esempio potreste voler acquistare Sonic Frontiers, che viene via per 20,99 euro invece di 59,99 euro (-65%). Oppure Total War: Warhammer III, che potete acquistare per 23,99 euro invece di 59,99 euro (-60%). O ancora il recente Shin Megami Tensei V Vengeance, che finirete per pagare 41,99 euro invece di 59,99 euro, grazie allo sconto del 30%.

Due personaggi di Metaphor: ReFantazio

Se volete spendere ancora meno ci sono sconti anche più grossi. Ad esempio l'ottimo Two Point Campus costa appena 5,99 euro invece di 29,99 euro, ossia è scontato dell'80%, mentre il frizzante Puyo Puyo Tetris può essere vostro per 4,99 euro invece di 19,99 euro, ossia con il 75% di sconto.

Se volete andare sugli ultra classici potete acquistare Valkyria Chronicles per 4,99 euro, Shenmue I & II per 6,99 euro o Binary Domain per 2,99 euro. Insomma, andate sulla pagina dei saldi SEGA su Steam e vedete se c'è qualcosa che fa per voi.

I saldi di SEGA sono anche un ottimo modo per ricordare i prossimi giochi della compagnia in arrivo. In particolare Two Point Museum, che sarà lanciato il 4 marzo 2025, Sonic X Shadow Generations, che sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024, Metaphor: ReFantazio, che potremo giocare dall'11 ottobre 2024 e l'appena annunciato Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, pronto per esordire sui nostri schermi dal 27 febbraio 2025.