Final Fantasy 16 come girerà su PS5 Pro? Ecco le previsioni di Digital Foundry

Dopo aver analizzato la versione PC di Final Fantasy 16 e aver notato come il gioco risulti impegnativo da gestire anche per configurazioni moderne e carrozzate, i tech enthusiast di Digital Foundry hanno fatto delle previsioni su come il gioco potrebbe girare su PS5 Pro, per quanto al momento è bene precisare che non rientra nella lista dei giochi che riceveranno un aggirnamento ad hoc per sfruttare le potenzialità della nuova console in uscita il prossimo 7 novembre.

Ma andiamo per gradi. Per chi non lo sapesse o chi avesse un bisogno di un ripasso, su PS5 standard il gioco offre due opzioni grafiche. Quella Grafica propone una risoluzione nativa dinamica tra i 1080p e i 1440p, con upscaling in 4K tramite FSR, con performance stabili ma bloccate a 30 fps. La poco convincente modalità Performance, invece, offre una risoluzione nativa che oscilla tra i 720p e i 1080p, upscalata a 1440p, con 60 fps come target, che tuttavia viene raggiunto raramente, con cali frequenti anche nell'orbita dei 40 fps.