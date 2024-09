Final Fantasy 16 su PC è un bel vedere ma pesante per Digital Foundry, ecco i settaggi ottimizzati

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi della versione PC di Final Fantasy 16, che a parere dei tech enthusiast è in grando di accentuare ulteriormente l'ottimo comparto visivo già visto su PS5 in modalità Quality e con prestazioni migliori. Tuttavia, il gioco risulta molto impegnativo da gestire anche per configurazioni moderne, mostrando il fianco a cali di framerate, tanto che a loro avviso si tratta uno dei giochi più pesanti lato GPU di questa generazione.

Stando ai loro test con una configurazione definita "mainstream" con Ryzen 3600 e RTX 2070 Super con risoluzione 1440p, DLSS e DRS (dynamic resolution scaling) attivo, il gioco mostra il fianco a cali simili a quelli della versione PS5 nelle scene più impegnative. Chiaramente con una configurazione carrozzata con RTX 4090 e i7 13700K questi problemi sono meno notabili e in risoluzione 4K con DLAA o DLSS Quality è possibile raggiungere i 60 fps in maniera stabile con ben poche incertezze sul fronte della fluidità. Ma parliamo in generale di una configurazione in possesso di una ristretta cerchia di utenti.