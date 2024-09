Le spedizioni dei display di MacBook Air M4 e iPad base suggeriscono un'uscita nei primi mesi del 2025

Nel corso di questi giorni, a seguito dell'evento It's Glowtime, Apple ha rinnovato gran parte della sua lineup attuale di dispositivi, tra cui iPhone 16 , iPhone 16 Pro , la quarta generazione di AirPods , Apple Watch Series 10 e tanto altro ancora, disponibili da oggi sul mercato italiano e in tutto il mondo. Nel frattempo, sono già iniziate le prime indiscrezioni in merito ai dispositivi Apple in uscita nei primi mesi del 2025 : scopriamoli insieme nel dettaglio.

Questi andrebbero a includere i modelli di MacBook Air con chip M4 rispettivamente da 13 e 15 pollici di diagonale . Come sappiamo dalle esperienze precedenti, le spedizioni dei display suggeriscono un lancio pressoché imminente dei dispositivi in questione. Ciò significherebbe dunque un'uscita dei rispettivi dispositivi nei primi mesi del 2025 .

Il futuro prossimo di Apple: iPad mini 7 e MacBook Pro M4

I modelli in arrivo nei prossimi mesi non finirebbero qui: tra i dispositivi attesi da Apple ricordiamo infatti iPad mini 7, che verrà presumibilmente annunciato in occasione di un ipotetico nuovo evento a ottobre, in concomitanza con la presentazione dei nuovi MacBook Pro con chip M4, perfettamente in linea con quanto successo l'anno scorso. Il nuovo iPad mini 7 potrebbe finalmente implementare il chip A17, oltre a montare una batteria dalla capacità maggiore rispetto alle generazioni precedenti.

iPad mini 7

Tale processore farebbe dunque presupporre il supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.