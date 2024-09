Una mod di Final Fantasy 16 elimina il blocco a 30 fps nelle cutscene e aggiunge il supporto all'Ultrawide

Per chi non lo sapesse, la versione PC di Final Fantasy 16 limita il framerate a 30 fps durante le cutscene e la modalità Foto a prescindere dalle impostazioni e la configurazione dell'utente, il che ovviamente è un'imposizione poco gradita dagli utenti. La mod, non solo rimuovere questo blocco, ma permette anche di utilizzare il frame generator durante queste sequenze.

La versione PC di Final Fantasy 16 è disponibile solo da pochi giorni, ma come da prassi i modder si sono già messi all'opera per sopperire ad alcune delle mancanze della conversione realizzata da Square Enix. Una delle più scaricate al momento è FFXVIFIX, grazie alla quale è possibile rimuovere il blocco a 30 fps nelle cutscene , modificare il FOV (Field of View) e aggiunge il supporto ai monitor Ultrawide .

In lavorazione anche una mod per aumentare la difficoltà delle battaglie

Come accennato in apertura, la mod FFXVIFIX introduce anche l'opzione per modificare il FOV, un'opzione purtroppo assente nel gioco nonostante sia diventato praticamente uno standard su PC, e aggiunge il supporto agli schermi ultrawide con tanto di HUD scalato su misura, con la possibilità di modificarne a piacimento le dimensioni.

Clive e il fido Torgal in una scena di Final Fantasy 16

Se siete interessati, trovate la mod FFXVIFIX su NexusMods a questo indirizzo, dove sono indicate anche le istruzioni per l'installazione. Inutile dire che si tratta di un lavoro amatoriale e che quindi potrebbero verificarsi bug o altri problemi indesiderati.

Sono in lavorazione anche altre mod interessanti per Final Fantasy 16. Tra i progetti in corso d'opera c'è anche la "Basic Difficulty" che si pone come obiettivo quello di aumentare la difficoltà degli scontri, per molti un tallone d'Achille del gioco, modificando i parametri dei nemici e il loro comportamento in battaglia. Attualmente la mod è alla versione 0.2, quindi in uno stato ancora acerbo, ma se siete interessati la trovate a questo indirizzo.