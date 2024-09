Quanto è grande Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii? RGG Studio fa un paragone con i precedenti giochi

Infatti, Masayoshi Yokoyama, il presidente di RGG Studio, ha svelato in un'intervista che la storia sarà circa 1,3 - 1,5 volte più lunga di quella di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , mentre per quanto riguarda le dimensioni del mondo ha riferito che sarà "molto più grande". Aggiungiamo noi: se consideriamo le dozzine di quest secondarie e attività extra tipiche della serie è probabile che parliamo di un altro gioco in grado di tenere impegnati i giocatori per decine e decine di ore.

Pochi giorni fa Ryu Ga Gotoku Studio e Sega hanno presentato a sorpresa Like a Dragon: Yakuza Pirate , un nuovo con Goro Majima per la prima volta come protagonista assoluto e a tema piratesco. Si tratta di uno spin-off rispetto ai capitoli principali come Infinite Wealth, ma questo non significa assolutamente che si tratta di un gioco "piccolo" o di breve durata.

RGG Studio ha altre sorprese in serbo per i giocatori

Yokoyama inoltre ha svelato che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii non ha avuto un ciclo di sviluppo breve, anzi è stato in sviluppo a lungo cercando di mantenere il massimo riserbo sulla sua esistenza per non rovinare la sorpresa ai fan. A proposito, il boss di RGG Studio ha promesso che ci sono altre sorprese in serbo che verranno svelate nei prossimi mesi.

Goro Majima in versione pirata in Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii sarà disponibile dal 28 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Ecco tutti i dettagli su bonus di prenotazione e prezzi e contenuti delle varie edizioni disponibili al lancio.