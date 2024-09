Teen Titans: il cosplay di Raven da shiroktsne è perfetto nel suo costume classico

Ancora una volta dai buoni vecchi Teen Titans torna una fonte d'ispirazione che sembra essere una sorta di evergreen ormai, come vediamo anche in questo cosplay di Raven da parte di shiroktsne, la quale mette in scena forse una delle migliori interpretazioni del personaggio viste di recente.

La ragazza in questione è nota anche come "Corvina" dalle nostre parti, specialmente nella serie animata in edizione italiana, e il cosplay ne riprende in maniera molto precisa il modello originale del personaggio, riproducendola con una fedeltà notevole, sotto molti aspetti.

Corvina è una creatura demoniaco ibrido, che proviene dalla dimensione di Azarath ed è figlia del possente demone Trigon. In questo caso la vediamo con il suo costume classico della serie, una tutina attillata di pelle nera e il mantello scuro sulle spalle, a formare una figura dark e goticheggiante ma anche ricca di grande fascino.