I prezzi di PS5 e DualSense in edizione limitata per il 30° Anniversario trapelano da un leak

Come abbiamo visto, Sony ha intenzione di festeggiare il 30° anniversario di PlayStation con il lancio di una nuova linea di prodotti in edizione limitata, nella fattispecie PS5, PS5 Pro, DualSense, DualSense Edge e Portal caratterizzati dalla tipica colorazione grigia della prima console Sony, e i prezzi di alcuni di questi hardware sono trapelati in base a un affidabile leaker.

Si tratta del solito Billbil-kun, che sul sito DeaLabs ha riportato quelli che dovrebbero essere i prezzi quantomeno di PS5 e DualSense, in attesa di conoscere anche gli altri. Non c'è nulla di ufficiale, ma il personaggio in questione ha già dimostrato diverse volte di avere ottimi collegamenti con elementi interni al mercato, e sui prezzi solitamente risulta molto preciso.

Ricordiamo che le edizioni speciali degli hardware sono state annunciate nei giorni scorsi e verranno lanciate da Sony per festeggiare il 30° anniversario di PlayStation, con uscita fissata per il 21 novembre 2024.