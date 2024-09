Tales of the Shire ha una nuova data di uscita annunciata: la simulazione di vita da Hobbit arriva nel 2025

Dopo il recente posticipo deciso dagli sviluppatori, arriva anche l'annuncio sulla nuova data di uscita per Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, attraverso un video che mostra anche brevi scorci del gioco, ora previsto arrivare il 25 marzo 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco era originariamente previsto per quest'anno, ma il team Weta Workshop ha comunicato poco tempo fa di aver deciso di posticipare il lancio, in modo da poter sfruttare una maggiore quantità di tempo per perfezionare al meglio questo particolare titolo, che ora arriverà dunque a marzo dell'anno prossimo.

Pubblicato da Private Division, il gioco si presenta molto particolare in quanto è una sorta di simulazione di vita ambientata nella Contea de Il Signore degli Anelli, consentendoci di muoverci all'interno di una ricostruzione dell'area in cui vivono gli Hobbit.