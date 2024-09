Gli auricolari JBL Live Beam 3 sono al prezzo minimo storico su Amazon Italia, vediamone le funzioni

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di auricolari JBL Live Beam 3 . La promozione è un -17% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è 199,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche degli auricolari JBL Live Beam 3

Queste cuffie in-ear supportano il True Adaptive Noise Cancelling, che permette di escludere completamente i rumori ambientali grazie ai quattro microfoni integrati. La carica degli auricolari permette 12 ore di utilizzo che diventano 36 ore grazie alla custodia.

La funzione di cancellazione del rumore degli auricolari JBL

Gli JBL Live Beam 3 possono essere connessi a più dispositivi bluetooth e permettono di passare da uno all'altro senza interruzioni, ad esempio potete vedere dei video sul tablet e poi rispondere a una chiamata dello smartphone. Inoltre, supporta Google Finder: se non riesci a trovare le cuffie, il servizio le rintraccerà per te. Inoltre, sono waterproof e antipolvere per poterle usare in ogni condizioni per fare esercizio o andare nella natura.