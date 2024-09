Bleach: Rebirth of Souls presenta Kenpachi Zaraki con un gameplay trailer

Prosegue la campagna promozionale di Bandai Namco per Bleach: Rebirth of Souls a suon di gameplay trailer dedicati ai personaggi ideati da Tite Kubo che faranno parte del roster del picchiaduro. Questa volta possiamo vedere in azione Kenpachi Zaraki , il temibile Capitano dell'undicesima compagnia del Gotei 13.

Tutta la potenza di Zaraki

Anche il filmato mette in luce queste caratteristiche. Ad esempio, la tecnica "Try to cut me!" mette Zaraki in una posa provocatoria, pronto ad incassare i colpi nemici, per poi lanciare un fendente la cui potenza aumenta in base ai danni subiti. Con "Nothing I Can't Cut" il personaggio carica l'avversario per assestare un fendente. Se va a segno seguono dei colpi aggiuntivi impossibili da evitare. Infine, con lo stato "awakening", Zaraki si toglie la benda sull'occhio che sigilla il suo reiatsu, scatendo la sua potenza al 100%.

Bleach: Rebirth of Souls è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC, con data di uscita ancora da annunciare. Il gioco permette di rivivere l'epopea di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie tramite una modalità campagna e di cimentarsi in battaglie online in multiplayer. In precedenza abbiamo visto anche i trailer con protagonisti Toushiro Hitsugaya e Gin Ichimaru.