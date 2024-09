Un trailer di Bleach: Rebirth of Souls presenta Gin Ichimaru e il suo stile di combattimento

Proprio come nel manga e anime di Bleach, la spada di Gin è la più veloce in assoluto tra tutte le Zanpakuto e può cogliere di sorpresa i nemici allungandosi in un istante per sferrare colpi dalla distanza imprevedibili, che può alternare a rapide combo di fendenti a breve distanza. Non si tratta del repertorio di mosse più variegato tra quelli visti finora, ma sicuramente quello potenziale più pericoloso e insidioso nelle mani di un giocatore abile.

Proseguono i trailer di Bleach: Rebirth of Souls dedicati ai personaggi dell'opera di Tite Kubo che i giocatori potranno impersonare al lancio del picchiaduro 3D di Bandai Namco. Il filmato di oggi ha come protagonista Gin Ichimaru e la sua Zanpakuto Shinsō.

Bleach: Rebirth of Souls è in arrivo su PC e console

Bleach: Rebirth of Souls è un action / picchiaduro 3D in cui rivivremo le vicende del manga e anime nei panni di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie, oltre ad affrontare altri giocatori in match multiplayer online. Attualmente è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC Steam, con data di uscita ancora da confermare.

Oggi abbiamo visto in azione le abilità di Gin Ichimaru, mentre nei precedenti trailer sono stati presentati gli stili di combattimento di Youroichi Shihoin e Kisuke Urahara, con altri filmati in programma per le prossime settimane.