Xbox Game Pass annuncia i primi giochi di settembre in arrivo per gli abbonati

Microsoft ha annunciato i primi giochi di settembre in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per gli abbonati, e si tratta di quattro titoli il cui arrivo era più o meno già previsto, dunque non ci sono grandi sorprese per questa mandata, ma si tratta comunque di introduzioni davvero molto interessanti.

Un buon assortimento

Buona parte di questi erano già stati confermati, con altri che erano quantomeno comparsi nelle voci di corridoio.

I giochi in arrivo nella prima metà di settembre su Game Pass

Le due uscite al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, per questa mandata, sono Age of Mythology: Retold e Train Sim World 5.

Si tratta di una raccolta interessante, soprattutto per il lancio di Age of Mythology: Retold che rappresenta un ottimo remake del grande classico degli strategici da parte di Microsoft, ma è molto apprezzabile anche l'introduzione di Expeditions: A MudRunner Game nel catalogo, oltre agli altri che completano un'offerta alquanto variegata.

Per il resto del mese, sappiamo già che ci sono Frostpunk 2 in arrivo il 20 settembre e ARA: History Untold previsto per il 24 settembre, mentre per gli altri giochi si dovrà attendere i successivi annunci da parte di Microsoft.

Ricordiamo inoltre i 6 giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass il 15 settembre.