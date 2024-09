Star Wars Outlaws domina la classifica inglese ma con vendite sottotono, Armored Core 6 torna in top 10

La classifica inglese relativa ai giochi venduti in formato fisico della scorsa settimana è un po' anomala. Al primo posto troviamo Star Wars: Outlaws nonostante dei numeri di vendita generalmente sottotono rispetto ad altri giochi basati su Guerre Stellari e c'è stato un imprevedibile ritorno di fiamma per Amored Core 6 che è schizzato al quarto posto a oltre un anno dal lancio, mentre EA Sports FC 24 scivola dal primo al quinto posto.

Non sono chiari al momento i motivi dietro ai numeri relativi ad Armored Core 6. Possiamo solo ipotizzare che l'action a base di robbottoni di FromSoftware sia stato al centro di qualche promozione nei negozi locali particolarmente vantaggiosa. Non si tratta dell'unico titolo della casa giapponese in classifica dato che troviamo anche Elden Ring ed Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition rispettivamente al terzo e undicesimo posto. Non benissimo invece Visions of Mana ed Emio: The Smiling Man, che al debutto si devono accontentare del quattordicesimo e ventunesimo posto.