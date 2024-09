Star Wars Outlaws non brilla al lancio in UK, stando ai primi dati di vendita

I primi dati di vendita di Star Wars Outlaws in UK parlano di un debutto non propriamente brillante per il tie-in a base open world sviluppato da Ubisoft Massive, sebbene per il momento manchino ancora le informazioni relative al digitale.

"Non abbiamo ancora i dati delle vendite digitali e parliamo solo del Regno Unito, ma il lancio di Star Wars Outlaws nei negozi inglesi è stato debole", ha scritto Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, citando le informazioni fornite da GFK.

"Le vendite del debutto sono state inferiori a quelle di Star Wars Jedi: Survivor del 55%, mentre hanno fatto segnare una crescita del 15% rispetto ai numeri dell'ultimo titolo sviluppato da Ubisoft Massive, ovverosia Avatar: Frontiers of Pandora."

Come ha giustamente sottolineato Dring, parliamo ancora di dati parziali e relativi al solo mercato UK, dunque per avere un'idea di come sia davvero andato il lancio di Star Wars Outlaws bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti provenienti dall'Europa e dagli USA.