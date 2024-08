Star Wars Outlaws sembra sia un buon gioco ma senza scaldare gli animi, nei voti della stampa

Per quanto ci riguarda, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Outlaws , nella quale il gioco è emerso in maniera decisamente positiva e che abbiamo premiato con un voto altrettanto buono, ma vediamo com'è andato in linea di massima il nuovo titolo di Ubisoft.

In linea di massima, la media dei voti ponderati secondo il sistema di Metacritic e OpenCritic, al momento allineati, è di 78 , dunque una valutazione tutt'altro che negativa, sebbene forse qualcuno si potesse aspettare di più da una maxi-produzione come questa, ma il numero deriva da alcuni giudizi piuttosto disparati da parte di varie testate.

Un'ottima costruzione del mondo di Star Wars, con diversi difetti

La maggior parte dei voti si concentra intorno all'80, ma ci sono anche alcune notevoli eccezioni, tra le quali anche una secca insufficienza assegnata da Eurogamer.net, che proprio non ha apprezzato la struttura del gioco e le sue meccaniche, che sembrano generalmente poco sviluppate e interessanti alla testata britannica.

È peraltro questo un tema comune a molte delle valutazioni più basse, in base a quanto possiamo vedere.

Anche Hardcore Gamer (50) e VGC (60) lamentano soprattutto una scarsa capacità del gioco di attirare all'interno delle sue meccaniche, che restano quasi superflue sotto molti aspetti, relegando soprattutto all'importante licenza il ruolo di catalizzatore dell'attenzione.

In linea di massima, quasi tutte le testate lodano la storia, il cast di personaggi e il modo in cui l'universo di Star Wars è stato rappresentato in Star Wars Outlaws, i problemi sembrano emergere dall'applicazione del classico open world in stile Ubisoft a questo gioco, che attua alcune modifiche alla meccanica fondamentale ma che non risultano sufficientemente interessanti.

In ogni caso, per molti il titolo Ubisoft è davvero un'ottima interpretazione del franchise, che dimostra un potenziale notevole e che può essere estremamente indicata ai fan della serie.