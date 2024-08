La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrà annunciata entro la fine dell'anno

Nell'anteprima, a cura di Corey Brothers, si parla di "una data di uscita che verrà rivelata nel corso dell'anno ". Stranamente, questo dettaglio non è stato riportato nella versione italiana del blog ufficiale di PlayStation che invece parla di "una data di uscita che verrà rivelata più avanti". Potrebbe trattarsi di una mancanza in fase di traduzione, ma in ogni caso fa fede l'informazione presente nell'articolo originale in inglese.

La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PC, PS5 e Xbox Series X|S al momento è avvolta nel mistero, ma a quanto pare non dovremo attendere a lungo per scoprire quando finalmente potremo calarci nuovamente nei panni di Naked Snake, stando alle informazioni riportate dal PlayStation Blog .

Tokyo Games Show o i The Game Awards?

Partendo da queste nuove informazioni, è probabile dunque che l'annuncio della data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arriverà in occasione di uno dei prossimi grandi eventi videoludici. Quello più vicino è il Tokyo Games Show del 26 - 29 settembre, mentre quello più lontano sono i The Game Awards 2024 del 12 dicembre, senza escludere inoltre un possibile State of Play / PlayStation Showcase di Sony o un appuntamento targato Xbox.

Snake si mimetizza nell'acqua con una maschera da coccodrillo in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Per quanto riguarda la data di uscita di per sé, ormai sembra improbabile un lancio già nel 2024, dato che le tempistiche per il marketing sarebbero piuttosto strette in questo caso, mentre la pubblicazione durante la prima metà del 2025 sembra un'ipotesi sicuramente più sensata. Staremo a vedere.