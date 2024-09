Ci prepariamo a un mese veramente ricco: tra principesse intraprendenti e simpatici robot, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Astro Bot sono i giochi più attesi di settembre.

L'estate sta finendo, come dicevano i saggi Righeira, ma anche se stiamo diventando grandi possiamo sempre consolarci con i videogiochi, perché questo settembre sembra veramente dare il via a una stagione molto interessante. La questione si riflette anche nella classica elezione dei titoli più attesi, con la platea di candidati che, in questo caso, è rappresentata da un notevole assortimento di prodotti interessanti, dal quale sono emersi anche questa volta due titoli sopra gli altri. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Astro Bot sono i giochi più attesi di settembre, e sceglierne uno solo tra i due non è affatto facile, anche lasciando perdere le altre proposte. Ci dobbiamo comunque preparare a un mese molto ricco, che fa da ottima introduzione all'autunno, da sempre periodo più caldo dell'anno per quanto riguarda le uscite videoludiche. La questione risulta evidente guardando l'elenco dei giochi in arrivo, ai quali potrebbero aggiungersi anche altre novità sempre all'interno del medesimo ambito. Parliamo di nuovi hardware, in particolare: le voci si stanno facendo insistenti su una possibile presentazione di PS5 Pro proprio per settembre, con il prossimo periodo che resta valido per un eventuale annuncio della nuova console Nintendo, mentre Microsoft ha già annunciato la sua particolare Xbox Series X bianca con SSD da 2 TB. Se a tutto questo aggiungiamo anche il Tokyo Game Show 2024, è facile vedere come ci aspetti una fine estate veramente movimentata, da queste parti.

Il più atteso dalla redazione È stata una lotta dura fra tre titoli principali, un vero e proprio stallo alla messicana, ma alla fine da queste parti è prevalsa la tradizione e il grande classico Nintendo ha vinto il triello in stile Sergio Leone. Uno screenshot di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il gioco più atteso di settembre per la redazione di Multiplayer.it, e sinceramente non poteva essere altrimenti, considerando il titolo in questione. Va bene l'entusiasmo per il robottino PlayStation o per le grandi novità in ambito indie, ma qui si tratta di un nuovo capitolo di un vero e proprio mito videoludico, che per giunta promette di apportare delle novità interessantissime alla struttura granitica della serie, ponendo Zelda al centro dell'attenzione e il potere di giocare liberamente con il mondo circostante. Cosa potevamo chiedere di più? Forse di avere più ore a disposizione per ogni giorno di settembre, perché buona parte se ne andranno solo su questo capolavoro annunciato per Nintendo Switch. In seconda posizione si è piazzato Astro Bot, altro candidato principale al titolo di più atteso del mese, fermato solo da un peso massimo come il nuovo Zelda. Il platform 3D di Asobi sembra davvero un'evoluzione sostanziale di tutto il buono che avevamo già visto nei titoli precedenti della serie, e promette di rappresentare uno dei giochi più interessanti in arrivo su PS5 quest'anno. Il mondo di The Plucky Squire tra le pagine di un libro Terza posizione per l'altro concorrente principale, che è The Plucky Squire: l'action adventure che mischia 3D a 2D in una strana commistione di generi è sicuramente uno dei titoli più originali visti di recente e non poteva non rientrare tra i più attesi del mese. Al di sotto del podio il distacco con gli altri concorrenti è notevole, ma in quarta posizione emerge Warhammer 40.000: Space Marine 2, che in altri momenti avrebbe probabilmente meritato maggiore attenzione, così come molti altri giochi di questo settembre, tra i quali segnaliamo Towerborne e Ara: History Untold, entrambi in quinta posizione.