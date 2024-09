I giochi “gratis” del PlayStation Plus Essential di settembre sono disponibili, ricordiamo quali sono

Avete tempo fino alle 10:00 italiane dell'1 ottobre per reclamarli e aggiungerli alla vostra collezione, dopodiché verranno sostituiti dalla prossima mandata di titoli del PlayStation Plus Essential. Potrete riscattarli dalla sezione dedicata della dashboard della vostra console oppure tramite la versione web del PlayStation Store, a questo indirizzo (la pagina nel momento in cui scriviamo è ancora in aggiornamento e riporta i titoli di agosto).

Una panoramica dei giochi di agosto del PS Plus Essential

Se vi siete persi l'annuncio originale, ecco i giochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony:

Harry Potter: Campioni di Quidditch - PS4 e PS5

MLB The Show 24 - PS4 e PS5

Little Nightmares 2 - PS4 e PS5

Nota: Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile in Italia a partire dalle 13:00 di oggi, 3 settembre.

Una delle cupe ambientazioni di Little Nightmares 2

La novità più interessante è rappresentata senza dubbio da Harry Potter: Campioni di Quidditch, che gli abbonati a PlayStation Plus potranno giocare sin dal lancio senza costi aggiuntivi. Si tratta di un titolo basato sul fantasioso sport a base di scope volanti amato dai maghi dell'universo di Harry Potter. I giocatori potranno vestire i panni di un avatar completamente personalizzato o di uno dei personaggi più famosi della serie e saltare in sella alla propria scopa per affrontare una modalità Carriera ricca di sfide o sfidare altri giocatori nelle modalità multiplayer online.

Sempre rimanendo nell'ambito dei giochi sportivi, ma passando a uno "reale", MLB The Show 24 permetterà ai giocatori di vivere le emozioni del baseball grazie a una simulazione realistica di questo sport e con un grande ventaglio di modalità in cui cimentarsi, dalle amichevoli e le partite online a varie modalità carriera in cui potremo gestire la squadra dei nostri sogni o vestire i panni di una giovane promessa. Ecco la nostra recensione di MLB The Show 24.

Ultimo, ma non per importanza, Little Nightmares 2 segue le vicende di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto dove dovrà suo malgrado esplorare ambientazioni da incubo e popolata da personaggi terrificanti, dando vita a un'avventura horror coinvolgentente come poche. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Little Nightmares 2. Che ne pensate, giocherete ai titoli offerti dal PlayStation Plus di questo mese o speravate in qualcosa di completamente differente? Fatecelo sapere nei commenti.