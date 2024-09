L'incredibile Astro Bot per PS5 è ancora in sconto a un passo dall'uscita: ultimi giorni per la prenotazione

Il 6 settembre sarà finalmente disponibile Astro Bot , il gioco d'azione e piattaforme di Team Asobi. A stretto giro dall'uscita, è ancora possibile fare la prenotazione del gioco in sconto su Amazon , precisamente con un -16% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 70,99€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto durante la fase di prenotazione e probabilmente non sarà più disponibile dopo il lancio. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Cosa propone Astro Bot

Come detto, parliamo di un gioco d'azione e piattaforme, un'evoluzione di Astro's Playroom, il gioco gratuito incluso con PS5. Nei panni di Astro, dobbiamo viaggiare per oltre 50 pianeti alla ricerca del nostro equipaggio disperso. Dovremo salvare dei Bot realizzati con lo stile dei personaggi PlayStation, come Kratos, Aloy, Nathan Drake, Ratchet & Clank e non solo.

Il gioco sfrutta appieno le funzionalità del controller DualSense, come di rado fanno altri videogiochi. Si tratta di una esclusiva PS5, al momento non è stata confermata una versione PC. Astro potrà usare vari potenziamenti per combattere boss, esplorare i vari livelli e andare alla ricerca di segreti.