MLB The Show 24, la recensione di gioco sportivo da manuale

Per conseguire questo obiettivo lo studio di San Diego ha deciso di proseguire sulla linea tracciata anni fa e che ha consente di confezionare una tra le migliori simulazioni sportive sul mercato. Quali sono, però, le novità di quest'anno? Scopriamolo nella recensione di MLB The Show 24 .

Questa potenza di fuoco la si può ritrovare anche nel mercato dei videogiochi dove la serie di MLB The Show è da anni tra le più apprezzate sulla piazza. Sviluppata da Sony San Diego Studio , la serie MLB The Show è stata la prima a varcare i confini esclusivi di PlayStation per approdare prima su Xbox (storicamente molto forte negli USA) e successivamente su Switch (dominante in Giappone), un passaggio fondamentale per poter competere ad armi pari con i vari EA Sports FC (ex FIFA), Madden NFL e NBA 2K, e poter aiutare la lega nordamericana a fare breccia sui più giovani.

A dirla tutta anche negli USA questo sport sta facendo fatica a reggere il ritmo e la sempre maggiore esposizione mediatica di NBA e NFL, ma la Major League Baseball resta comunque una delle leghe più influenti , potenti e ricche del pianeta, capace, per esempio, di rendere il suo atleta più rappresentativo, il campione giapponese Shohei Ohtani dei Los Angeles Dodgers, uno degli sportivi più pagati di sempre grazie ad un contratto da 700 milioni di dollari spalmati in 10 anni.

Nonostante due delle nazioni culturalmente più influenti vadano pazze per questo sport e abbiano invaso il nostro paese con blockbuster hollywoodiani e manga a tema, e nonostante la nostra nazionale sia da annoverare tra le superpotenze europee, il baseball non è mai riuscito a fare breccia nel cuore degli italiani.

Un gioco per tutti

In MLB The Show 24 ci sono diversi modi per compiere ogni azione, il difficile è capire il preferito

Quello che ci stupisce ogni anno è come MLB The Show 24 riesca ad essere un gioco per tutti. Si tratta di una cosa da un punto di vista spiazzante, dato che avviando il gioco si è letteralmente invasi da opzioni e scelte da prendere in grado di cambiare letteralmente il modo in cui si approccia la partita, ma che dà la possibilità, dopo un po' di pratica, di poter gestire in maniera granulare ogni aspetto del gameplay.

È la stessa struttura di questo sport che consente una divisione "a comparti stagni", ma è difficile trovare altre simulazioni che propongono 3-4 metodi differenti, ma ugualmente efficaci, per compiere il medesimo gesto. Abbiamo diversi metodi per lanciare, altrettanti per battere e persino ricevere o spostare i corridori sulle basi può essere fatto in maniera diversa. Come dicevamo il primo impatto è spiazzante, dato che non si potrebbe né carpire immediatamente le differenze tra i vari sistemi, né capire quello che ci va più a genio, ma si tratta sicuramente di una sorta di benedizione che consente sia ai giocatori classici abituati semplicemente a premere un bottone, sia quelli cresciuti coi controlli analogici di trovare la configurazione preferita.

Muovere i corridori è un po' più semplice in MLB The Show 24

Gli sviluppatori sono stati poi bravi a bilanciare le diverse scelte: dove è più semplice eseguire un gesto manca un certo grado di precisione nel farlo, un elemento che, soprattutto ai livelli di difficoltà più alti e nei momenti di massima tensione, potrebbe fare la differenza tra uno strike-out e un fuoricampo.

Chi ha familiarità con la serie MLB The Show o con lo sport reale, poi, faticherà davvero poco a capire e leggere le indicazioni: il baseball è uno degli sport più tecnologici del pianeta, ricco di grafiche ed informazioni in tempo reale che si sovrappongono alla partita (ovviamente se la guardate in TV) e San Diego Studio è sempre molto attenta a replicare tutti questi elementi, in modo da sottolineare, appunto, l'aspetto "Show" di ogni partita.

Le giocate di maggiore impatto vengono sottolineate da un ralenti e vanno portate a termine con QTE

Per il resto tutto si gioca più o meno come negli anni passati, a parte l'aggiunta degli Impact Plays, ovvero dei veri e propri Quick Time Events che, se eseguiti col giusto tempismo, consentono di eseguire delle vere e proprie giocate di impatto sia dal punto di vista estetico, grazie ad animazioni speciali, sia da quello pratico, dato che si eseguiranno mosse difensive in grado di risolvere al meglio la situazione. Non mancano piccoli aggiustamenti all'IA avversaria, anche se non ancora perfetta, abbiamo notato la riduzione di alcune tendenze e l'efficacia di determinati lanci. Piccole cose che migliorano la qualità della vita soprattutto di chi gioca ad alti livelli, ma che fanno sempre piacere.