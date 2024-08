Bleach: Rebirth of Souls presenta le abilità di Yourichi Shihoin in un gameplay trailer

Come possiamo vedere dal filmato, al contrario degli Shinigami armati di Zanpakuto, lo stile di combattimento di Yoruichi si basa tutto sulla velocità e attacchi corpo a corpo , alcuni in grado di generare onde di energia che colpiscono dalla distanza o di azzerare lo spazio tra lei e l'avversario di turno.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls , il picchiaduro 3D basato sul celebre manga e anime di Tite Kubo. Il filmato in particolare si concentra sulle abilità di Yourichi Shihoin nel combattimento corpo a corpo.

Grazie alla sua velocità, può creare un'immagine residua di sé stessa per trarre in inganno il nemico per poi colpirlo con un potente contrattacco. Quando il gioco si fa duro, Yoruichi può risvegliare il suo massimo potenziale con lo Shunko, che aumenta ulteriormente la velocità e la potenza dei suoi colpi.

Bleach: Rebirth of Souls attualmente è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (Steam), con data di uscita ancora da confermare. Si tratta di un action / picchiaduro 3D in cui rivivremo le vicende del manga e anime nei panni di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie. Oltre alla modalità storia, è presente l'arcade per sfidare la CPU e modalità multiplayer online in cui sarà possibile affrontare amici e altri giocatori in tutto il mondo, con tanto di classifiche globali. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Bleach: Rebirth of Souls.