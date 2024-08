Shinji Mikami commenta l'acquisizione di Tango Gameworks, il suo ex-team, da parte di Krafton

La sua dichiarazione , condivisa dall'utente Genki in inglese, è semplice e breve ma ricorda come i recente avvenimenti abbiano lontanamente toccato anche Mikami.

Cosa è successo a Tango Gameworks

Facciamo però un paio di passi indietro e ricordiamo cosa sia successo. Tango Gameworks è un team fondato nel marzo 2010 da Shinji Mikami, noto soprattutto in quanto creatore della saga di Resident Evil. Nell'ottobre dello stesso anno venne acquisito da ZeniMax Media.

Nel 2021 il team è diventato parte di Microsoft, dopo che questa ha acquistato ZeniMax Media. Si trattava del primo team giapponese della compagnia. Purtroppo, nel giugno 2024 la società di Xbox ha chiuso Tango Gameworks, nel mezzo di svariati licenziamenti che hanno colpito l'intera divisione videoludica. Prima di allora però Shinji Mikami aveva già lasciato la società.

Arrivando all'agosto 2024, Krafton - editore sud-coreano - ha dichiarato di aver acquisito Tango Gameworks e i diritti di Hi-Fi Rush. Al tempo stesso, però, i diritti di altri giochi della compagnia rimangono in mano a Microsoft.

Ricordiamo che Tango Gameworks ha creato The Evil Within, il suo seguito The Evil Within 2 (due survival horror non troppo dissimili da Resident Evil), Ghostwire: Tokyo - pubblicato come esclusiva console PS5 e poi arrivato anche su Xbox Series X | S - e all'inizio del 2023 Hi-Fi Rush, che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico.