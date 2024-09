Card-en-Ciel, abbiamo provato questo sorprendente roguelike deckbuilding dai creatori di Mega Man Zero e Gal*Gun

Tutto si può dire tranne che Inti Creates, team di ex-Capcom attivo dal 1996 , manchi di estro creativo. Famosi per la serie Mega Man Zero e Mega Man ZX, per Azure Striker Gunvolt e per il giapponesissimo simulatore di Cupido Gal*Gun, recentemente hanno presentato al mondo la loro ultima fatica in un genere che sembra non mollare mai, il roguelike deckbuilding. Card-en-Ciel è l'occasione per il team di mettere in mostra due delle caratteristiche che lo hanno contraddistinto da sempre: una favolosa estetica anime e il coraggio di rivisitare in maniera originale formule ludiche ben consolidate.

Diventa ben presto fondamentale conoscere tutte le possibilità che il gioco offre per cercare di sbarazzarsi in fretta dei nemici e non accumulare troppi danni. La pena è, come in ogni roguelike, l'obbligo di ripartire dall'inizio del dungeon.

Da questo incipit divertente parte un lungo tutorial che si estende per tutto il primo dungeon. Le meccaniche infatti sono molte, e per niente banali. Attenzione: Card-en-Ciel si gioca che è un piacere , il ritmo è sostenuto, l'esecuzione delle carte immediata e tutto assume ben presto una cadenza tutta sua, ma già dalle prime ore il gioco non smette mai di introdurre nuove dinamiche e di spingere il giocatore verso un utilizzo massiccio delle sinergie tra le carte.

Tra strategia e azione

Quando si arriva in un nuovo dungeon, si parte sempre con un mazzo composto da poche carte fondamentali e si continua ad accumularne sconfiggendo nemici, esplorando e aprendo scrigni. Ogni carta ha un effetto, un costo di giocata e una direzione di movimento che permette di spostarsi sacrificandola. Gli scontri avvengono su una scacchiera 6x3 che ci ha ricordato piacevolmente quella di Mega Man Battle Network.

In Card-en-Ciel capita di affrontare e di utilizzare personaggi provenienti da altri brand di Init Create. In questo caso le eroine di Gal*Gun

Ci sono diverse cose da dire a proposito del combattimento, sicuramente l'anima pulsante della produzione: si parte con 3 energie da poter spendere e bisogna tener conto delle statistiche del nemico, ovvero la sua stamina, i punti vita e la velocità di attacco. Card-en-Ciel è un videogioco estremamente situazionale e vi costringerà a scegliere di volta in volta come affrontare la partita: potete decidere di mandare in break l'avversario, esaurendone la stamina, oppure di saltargli direttamente alla gola decimando i suoi punti vita. Nel primo caso, in quel turno interromperete il suo attacco e infliggerete il doppio dei danni. Se però esaurirete le energie prima dell'assalto, avrete letteralmente sprecato l'occasione. Certo, come ogni gioco di carte, c'è una dose di fortuna che dipende da quello che vi capita in mano, ma saper costruire un buon mazzo significa anche capire come combinare l'utilizzo delle carte a disposizione per massimizzare l'effetto. Terminati i punti energia a disposizione, si può ancora sacrificare una carta per muoversi di una casella ed evitare il colpo nemico.

Sembra tutto molto semplice, ma le cose si complicano quando vengono introdotte nuove meccaniche che arricchiscono il gioco e rendono più raffinate le partite. Considerando che nel gioco finale saranno presenti oltre 300 carte e che in questa prova ne abbiamo viste circa un centinaio, siamo certi che le strategie possibili saranno moltissime.

Ogni carta ha una serie di abilità che, se ben sfruttate, possono cambiare le sorti della partita

Per esempio, nei dungeon presenti nella prova, abbiamo incontrato dinamiche per moltiplicare carte, per crearne dal nulla, per pescarne o scartarne, perfino per bandirle dal gioco in cambio di bonus consistenti. A questo si uniscono le caratteristiche di mobilità. Alcune carte hanno abilità che si attivano solo quando vengono utilizzate per scansare il colpo avversario. Altre permettono di effettuare un contrattacco se giocate al momento giusto, accentuando la componente action del sistema di battaglia.