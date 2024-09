God of War Ragnarok e Final Fantasy 16 debuttano nella top 10 di Steam, ma in vetta c'è un'altra novità

Come ogni martedì mattina SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Come prevedibile la top 10 dello store di Valve ha subito degli importanti scossoni con le uscite degli ultimi giorni, con Warhammer 40.000: Space Marine che scivola in seconda posizione in favore di EA Sports FC 25, che solo con l'accesso anticipato è già partito in quarta. Il gradino più basso del podio è occupato da Steam Deck.

Seguono tre importanti new entry, almeno per quanto riguarda il mercato PC, con Frostpunk 2 in quarta posizione, seguito dalle ex-esclusive PlayStation God of War: Ragnarok e Final Fantasy 16 rispettivamente al quinto e sesto posto.