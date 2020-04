Pokémon Spada e Scudo, l'anime è in pausa a causa del coronavirus

Anche l'anime di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il celebre cartone animato con protagonisti Ash Ketchum e Pikachu, è stato messo in pausa a causa del ritorno di fiamma dell'epidemia da coronavirus che sta sconvolgendo il Giappone.

L'annuncio è stato fatto attraverso l'account Twitter ufficiale per il Paese del Sol Levante. Da questa settimana in avanti, perlomeno fino a quando l'attività lavorativa non potrà riprendere a pieno regime, andranno in onda solo repliche. L'episodio 1110 sarebbe dovuto essere trasmesso in questi giorni, ma è stato rinviato.

Si tratta di un fatto piuttosto anomalo che dimostra come le cose si siano nuovamente complicate in Giappone. Dal 1997 ad oggi, infatti, sono stati pubblicati ben 1110 episodi, tutti arrivati con puntualità sulle emittenti giapponesi. Nintendo ha però preferito preservare la salute dei suoi dipendenti piuttosto che rischiare qualche contagio pur di produrre un qualcosa che, per quanto amato, è tutto fuorché strettamente necessario.

Ancora non sappiamo quando le trasmissioni potranno riprendere: dall'altra parte del mondo, esattamente come da noi, la situazione è estremamente liquida ed è molto difficile poter fare previsioni attendibili. Rimanete con noi per ogni possibile aggiornamento.