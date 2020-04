Star Wars: The Mandalorian Stagione 2, trailer ufficiale e possibile nuovo antagonista

Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di Star Wars: The Mandalorian Stagione 2, che trovate in testa alla notizia, e già iniziano a circolare voci sulla presenza di un nuovo antagonista. Stando alle teorie dovrebbe affiancarsi in qualche modo a Moff Gideon (Giancarlo Esposito). In realtà più che di teorie parliamo di quasi certezza, visto che è stata Disney stessa a suggerirne l'esistenza nella prima stagione. Comunque sia usiamo la forma dubitativa fino all'annuncio ufficiale.

Attenzione, perché da qui in avanti faremo dei riferimenti diretti alla trama di Star Wars: The Mandalorian. Se non volete avere anticipazioni perché ancora non lo avete visto, non leggete oltre.

In Star Wars: The Mandalorian Stagione 2, Baby Yoda dovrebbe rimanere al centro della storia, con Moff Gideon e le sue forze che proveranno a rapirlo. Stando alla teoria di Screen Rant però, ci sarà anche un secondo personaggio che proverà a catturarlo per ucciderlo. Si tratterebbe di colui o colei che ha assoldato il droide IG-11 per catturare o uccidere Baby Yoda. La serie dovrebbe anche svelare perché i sopravvissuti dell'Impero vogliono The Child.

Il 4 maggio Disney pubblicherà un documentario sulla serie The Mandalorian su Disney+ che potrebbe fornire altri dettagli in merito all'evoluzione della trama. Il primo episodio dovrebbe essere dedicato alla regia, ma è difficile dire quali ne saranno i contenuti effettivi.

[Aggiornamento]

Il trailer in testa alla notizia ha di fatto confermato la teoria di cui si parla nell'articolo.