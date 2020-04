PS5, Sony deve organizzare un lancio simultaneo e globale per Jim Ryan

Sony deve provare ad organizzare un lancio simultaneo e globale di PS5. Questo è quello che sarebbe racchiuso all'interno di alcune direttive che Jim Ryan, nientemeno che il capo di PlayStation, sta inviando a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto.

I problemi logistici sembrano essere in questo momento il principale nemico di Sony e PlayStation. The Last of Us 2, infatti, è stato momentaneamente rinviato per consentire a Sony e ai suoi partner di poter garantire una distribuzione bilanciata e globale della sua attesissima esclusiva.

Similmente Jim Ryan, il capo di PlayStation, starebbe, diramando delle direttive nelle quali dice di volere un lancio simultaneo e globale di PS5. Questo nonostante lo stesso report di Bloomberg sostenga che Sony starebbe prevedendo di immettere sul mercato al lancio un numero limitato di console.

Questo pone Sony di fronte a nuove sfide, soprattutto in un momento come questo nel quale le aziende, anche quelle di logistica, stanno facendo fatica a mantenere i ritmi lavorativi consueti. Un lancio su scala globale, però, è un elemento al quale Sony non vorrebbe rinunciare, anche nell'ottica di continuare a marcare ad uomo Microsoft e ogni suo movimento.

Anche questi elementi, secondo un analista, starebbero facendo lievitare il prezzo di PS5 e Xbox Series X, al momento fissato tra i 450 e i 500 dollari.