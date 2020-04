God of War, un busto di Kratos per festeggiare il secondo anniversario

Per festeggiare il secondo anniversario dal lancio di God of War per PS4 è stato presentato del nuovo merchandise dedicato al gioco, tra cui un busto di Kratos a grandezza naturale. Tranquilli, non vi prende a testate se lo fate arrabbiare.

Sony sta inoltre collaborando con Dark Horse per rendere reale il diario di Atreus. Racconterà il viaggio di Atreus e Kratos per i nove regni e darà più dettagli sulla storia, sul bestiario, sui personaggi e su molti altri aspetti del gioco. Per adesso il volume non ha ancora un prezzo, ma volendo potete prenotarlo dal sito di Dark Horse. La pubblicazione è stata fissata al 9 settembre 2020.

Per quanto riguarda il busto di Kratos se ne sta occupando Gaming Heads, che ne realizzerà soltanto 500 esemplari. Ha delle dimensioni ragguardevoli: 66x38x48cm. Il prezzo non è accessibilissimo, visto che si parla di 799,99 dollari... ma volete mettere accogliere gli ospiti con il volto imbronciato del dio della guerra? Pre prenotare il busto di Kratos, andate sul sito di Gaming Heads. Sbrigatevi però!

Intanto che ci siete rigiocatevi anche God of War, che ne vale la pena.