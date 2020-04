Steam, Each Sale I Drink a Glass of Water è il gioco più folle di sempre?

Each Sale I Drink a Glass of Water sta per arrivare su Steam e potrebbe essere il gioco più folle di tutti i tempi, nonché una trovata talmente assurda da fare il giro e risultare simpatica. Di cosa si tratta? In realtà non ci sarà molto da giocare: l'autore berrà un bicchiere d'acqua per ogni copia venduta e pubblicherà una clip di ogni bevuta nel gioco, così che tutti possano guardarla. Gli aggiornamenti delle clip saranno disponibili ogni venerdì.

Avete capito bene: nel caso venda 100.000 copie in una settimana berrà 100.000 bicchieri d'acqua durante la stessa... il che è impossibile e lo farebbe inevitabilmente morire, ma in fondo stiamo parlando di un progetto completamente fuori di testa, quindi non costa nulla sognare che ci provi davvero. In effetti più che un gioco sembra una sfida da streamer.

Comunque sia la data d'uscita di Each Sale I Drink a Glass of Water, che stando a quanto si può leggere su Steam appartiene ai generi "Avventura, Casual, Indie, Simulazione, Strategia", è stata fissata per il 1° maggio 2020. Purtroppo non sappiamo il prezzo, ma di nostro abbiamo già preparato la carta di credito così da far irrorare a dovere questi talentuosi sviluppatori. Da notare che uscirà in Accesso Anticipato e non in versione definitiva...

Se volete ha anche dei requisiti di sistema: