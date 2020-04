Cyberpunk 2077: Steelseries ha presentato le cuffie ufficiali

Steelseries ha presentato le cuffie ufficiali di Cyberpunk 2077, realizzate in collaborazione con CD Projekt Red. Si tratta di due differenti modelli, prodotti in edizione limitata e personalizzabili tramite dei booster pack a tema con la fazione di gioco preferita.

Il modello Johnny Silverhand Edition Arctis 1 è utilizzabile su PC, Xbox, Nintendo Switch e sistemi Android, costa 109,99$ e, come il nome fa intuire, è dedicato al personaggio interpretato da Keanu Reeves. Da notare che, quando sarà disponibile, queste cuffie saranno utilizzabili anche con Xbox Series X.

Chi possiede PS4 potrà invece acquistare il modello Arctis 1 Wireless Netrunner Edition che costa come l'altro. L'unica differenza sta nella compatibilità con PS5, non annunciata e non scontata.

Se già possedete delle cuffie SteelSeries Arctis Pro non temete, perché vi basterà comprare i booster pack, che costano 34,99$ l'uno, per avere le vostre cuffie di Cyberpunk 2077.