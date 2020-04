PS5 e Xbox Series X, prezzo fra i 450 e i 500 dollari secondo un analista

PS5 e Xbox Series X verranno vendute a un prezzo che va dai 450 ai 500 dollari, secondo un report stilato da Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis.

Harding-Rolls parla nel suo articolo della probabile recessione economica che accompagnerà gli Stati Uniti nei prossimi mesi e che avrà un inevitabile effetto sulle vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X.

L'analista prevede inoltre che la presenza della retrocompatibilità sulle nuove console potrebbe spingere i publisher a produrre giochi principalmente cross-gen e, di conseguenza, smorzare l'entusiasmo di tanti utenti che a quel punto preferirebbero restare sull'attuale generazione.

Per quanto riguarda le ipotesi sul prezzo, la cifra immaginata da Harding-Rolls appare compatibile con il recente report di Bloomberg, in cui però si parlava anche di produzione in quantità limitate per la console Sony.