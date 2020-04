Captain Marvel 2 sarà il punto di partenza per i nuovi Avengers, stando alle ultime voci che gravitano attorno al Marvel Cinematic Universe e ai prossimi film Disney in uscita.

A quanto pare Marvel sta lavorando a un progetto legato agli Young Avengers che sembra destinato alla piattaforma streaming Disney+, capace di totalizzare 50 milioni di abbonati in cinque mesi, ma il franchise non si esaurirà ovviamente in questo modo.

Si parla dunque di Captain Marvel 2, il film in uscita nel 2022, come punto di partenza per la nuova formazione, in maniera del tutto simile a quanto fatto con Captain America: Civil War per il vecchio gruppo.

Esiste peraltro la possibilità che il regista del sequel di Captain Marvel, chiunque sarà, si occuperà anche di dirigere New Avengers per una questione di continuità.