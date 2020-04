Counter-Strike: Global Offensive batte Dota 2, record di giocatori su Steam

Counter-Strike: Global Offensive ha stabilito un nuovo record su Steam con 1,3 milioni di giocatori in contemporanea, per la precisione 1.300.317.

Un risultato che supera quello stabilito da Dota 2 quattro anni fa: all'epoca il MOBA prodotto da Valve totalizzò 1.295.114 utenti in contemporanea, e finora è sembrato davvero improbabile che lo sparatutto competitivo potesse superarlo.

Fra i protagonisti dell'ESL Vodafone Championship, Counter-Strike: Global Offensive va dunque a occupare la seconda posizione nella classifica assoluta su Steam, dietro solo a PlayerUnknown's Battlefrounds.

Il battle royale di PUBG Corp difficilmente verrà spodestato, ad ogni modo: stando ai dati raccolti finora, il suo picco di giocatori contemporanei è pari a ben 3,26 milioni.

