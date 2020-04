Netflix, documentari gratis su YouTube per supportare l'insegnamento in remoto durante la quarantena

Netflix ha deciso di distribuire numerosi documentari gratis facenti parte della sua produzione esclusiva direttamente sul proprio canale YouTube, accessibili gratuitamente da tutti e in particolare con l'intento di fare da supporto per l'insegnamento a distanza che è ormai la norma adottata da molti paesi nell'attuale stato di quarantena per coronavirus.

A dire il vero, Netflix consente normalmente l'accesso gratuito alla sua riserva di documentari alle istituzioni scolastiche, ma con la chiusura generalizzata delle scuole a questo punto ha deciso di distribuire direttamente a tutti un buon numero dei documentari facenti parte delle produzioni originali.

Questi video possono essere visti sul canale YouTube di Netflix ufficiale e l'idea è di consentire in questo modo un facile utilizzo di questi come materiali per lo studio. Si tratta di video soprattutto in inglese, ovviamente, ma molti di questi sono comunque contenuti particolarmente interessanti e la varietà di soggetti presa in considerazione li rendono adatti a un pubblico particolarmente ampio.

Tra quelli più interessanti si segnala la presenza di Abstract: The Art of Design (prima stagione), incentrata sull'arte e la storia dell'arte, nonché sul design e la progettazione, poi la serie Il nostro pianeta contenente vari documentari sulla natura e anche vari cortometraggi e film come Il ciclo del progresso, Chasing Coral e XIII Emendamento.

Abbiamo visto come il coronavirus abbia avuto peraltro un impatto notevole sulla situazione di Netflix, che ora vale più di Disney in termini di valutazione delle azioni sul mercato. La concentrazione di pubblico sul servizio in streaming ha anche causato dei down in Europa e Stati Uniti generalizzati nei giorni scorsi.