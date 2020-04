Xbox One X e Cyberpunk 2077, la console limited edition annunciata con un trailer

La Xbox One X in limited edition griffata Cyberpunk 2077 è stata annunciata ufficialmente da Microsoft con il trailer che trovate qui sopra.

Disponibile a giugno, dunque in anticipo rispetto al lancio di Cyberpunk 2077, fissato al 17 settembre, la versione speciale della piattaforma Microsoft propone un design futuristico che riprende le atmosfere del gioco.

In realtà la limited edition era già stata rivelata da alcune immagini che circolavano ieri, che tuttavia sembravano un mockup approssimativo per via della bassa definizione. Ecco, invece era tutto vero.

L'estetica di questa particolare Xbox One X è effettivamente molto peculiare, utilizzando diverse tonalità di colore per ricreare una sorta di pannello elettrico, un blocco di ferro piuttosto convincente in uno scenario cyberpunk. Sul fondo la scritta "no future", che si illumina al buio.

Un aspetto che tuttavia entra in netto contrasto con quello del controller, che sfrutta invece il nero e l'argento in maniera asimmetrica.