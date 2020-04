ESL Vodafone Championship ai playoff con CS:GO, Clash Royale e Brawl Stars

ESL Vodafone Championship è giunto ai playoff, concludendo la stagione regolare e dando vita al penultimo atto delle competizioni con protagonisti CS:GO, Clash Royale e Brawl Stars.

Dopo due mesi carichi di adrenalina - in cui il pubblico online ha potuto seguire partite emozionanti - i migliori team e giocatori si sono conquistati il diritto di proseguire il cammino che li porterà in finale, per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale!

Al termine delle sette settimane del campionato, Fizzo e Solterino sono approdati direttamente alla fase finale di Clash Royale, che qualificava di diritto i primi 2 della stagione regolare. Per conoscere gli ultimi due semifinalisti bisognerà attendere i playoff dove si scontreranno Bazaar, Chief Keef, Rob™ e Filo Rambo, in match sicuramente appassionanti.

La stagione regolare di Brawl Stars ha visto quattro team dominare in lungo e in largo sugli altri: Mkers, QLASH Forge, Outsiders e Outplayed hanno fatto campionato a sé ma, alla fine, solo I Mkers e gli Outsiders sono giunti direttamente alla fase finale. QLASH Forge e Outplayed, invece, sono andati ai playoff contro Totem Esports e Manguste Esports, che hanno comunque dimostrato un grandissimo talento.

In Counter-Strike: Global Offensive nel Girone A, i campioni uscenti degli HSL hanno vinto il raggruppamento come i Qlash Forge, vincitori nel girone B. Ai playoff, insieme a loro, si stanno sfidando gli Elites, gli Exaequo, le Manguste Esports e gli HG Esports.

I migliori giocatori e team d'Italia, alla fine del percorso delle qualificazioni online e dei relativi playoff, arriveranno a contendersi il titolo di campione italiano e vincere un montepremi complessivo di 20.000 euro.

Sarà possibile seguire le dirette streaming delle partite dal martedì al giovedì sul canale Twitch e tutti gli aggiornamenti sul portale ufficiale del campionato.