Dragon Ball Z, sexy Androide C18 nel cosplay di Andrasta

Il mondo dei cosplay a tema anime e manga si arricchisce in queste ore del lavoro realizzato da Andrasta: trattasi di un cosplay dedicato alla sexy Androide C18 di Dragon Ball Z, celebre opera del mangaka Akira Toriyama. In questo rapido articolo vi informeremo sui dettagli da tenere presente, e poi vi mostreremo anche le sue immagini.

C18 è uno dei personaggi più amati dai cosplayer, per quanto riguarda Dragon Ball Z: potrebbe tenere testa tranquillamente al cosplay di Bunny Bulma, tanto per rendersi conto dell'entità del fenomeno. Ora, la cosplayer Andrasta ha speso molte energie per completare il suo progetto legato all'Androide C18, ma notate i particolari: ogni aspetto del costume è estremamente fedele a quanto visto nell'anime (e letto nel manga) in proposito all'arco narrativo degli androidi di Dragon Ball Z, non trovate?

Che poi si tratti di una versione sexy, è indubbio: date un'occhiata alle immagini del sexy cosplay di Androide C18 e ve ne convincerete anche voi. E prima di salutarci, infine, vi ricordiamo che molti manga come One Piece e My Hero Academia salteranno purtroppo la pubblicazione settimanale.