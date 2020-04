Xbox Series X: giochi esclusivi degli Xbox Game Studio presto annunciati, un insider eccitatissimo

L'insider shinobi602 ha svelato che presto Microsoft annuncerà alcuni dei giochi esclusivi per Xbox Series X sviluppati dagli Xbox Game Studios. Senza anticipare nulla, il nostro si è detto eccitatissimo per ciò che la casa di Redmond ha in serbo per il prossimo futuro e ha fatto qualche accenno ai generi di cui fanno parte i titoli in questione.

shinobi602: "Non manca molto, davvero (all'annuncio dei titoli degli Xbox Game Studio ndr). Mi eccita tantissimo ciò che è in preparazione per Xbox...

Mondi fantasy meravigliosi, dei reboot, grandi opere di fantascienza..

Ci divertiremo molto."

Difficile dire di quali titoli stia parlando shinobi602. Il gioco fantasy potrebbe essere il più volte vociferato Fable 4, ma quest'ultimo potrebbe essere anche uno dei reboot. Parlando di fantascienza, Halo Infinite è già conosciuto, quindi deve esserci dell'altro. Mentre dato che di reboot si parla al plurale, è probabile che Microsoft abbia ripreso anche altri dei suoi vecchi brand. Banjo-Kazooie? Conker? Perfect Dark? Difficile dirlo in questo momento. Considerate anche che ci sono studi che stanno portando avanti dei progetti di cui non si sa nulla, come Obsidian, che ha diverse cose in cantiere e inXile, che sta già lavorando al gioco successivo a Wasteland 3, quindi di sorprese ce ne dovrebbero essere diverse.