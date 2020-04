One Piece, My Hero Academia e tutti i manga rimandati causa coronavirus

Brutte notizie, ancora una volta legate al coronavirus. Nessuna morte per fortuna, ma qualche slittamento fastidioso per gli amanti di manga molto importanti nel contesto mondiale, come One Piece, My Hero Academia a compagnia. Il prossimo numero di Weekly Shonen Jump salterà la consueta pubblicazione, con conseguente slittamento di tutti i manga che ospita.

Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo: purtroppo in casa Shueisha un impiegato è risultato positivo al Covid-19; da qui l'adozione di alcune misure precauzionali anche per l'intera redazione di Weekly Shonen Jump, dipendenti, tecnici, mangaka compresi. Il numero di Weekly Shonen Jump di questa settimana verrà pubblicato come da programma, tuttavia la prossima settimana questo non avverrà: è stato rimandato. Il numero cartaceo della rivista del 12 aprile 2020 slitterà alla settimana successiva, e dunque sarà acquistabile in Giappone il 19 aprile 2020 successivo.

Questo significa che tutti i manga normalmente ospitati dalla rivista slitteranno a loro volta, e che saranno pubblicati il 19 aprile 2020 (in formato cartaceo) e il 20 aprile 2020 in formato digitale, disponibili poi gratuitamente e legalmente sul sito Manga Plus di Shueisha. Pazientate, dunque: una volta tanto non è colpa di Eiichiro Oda se bisognerà attendere prima di leggere le nuove avventure narrate in One Piece.

Ecco qui di seguito tutti i manga che non verranno pubblicati questa settimana a causa del coronavirus:

One Piece

Haikyu!!

My Hero Academia

Black Clover

Ghost Inn: La Locanda di Yuna

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

The Promised Neverland

We Never Learn

Dr. Stone

Act-Age

Jujutsu Kaisen

Chainsaw-man

Mission: Yozakura Family

Mitama Security

Agravity Boys

Undead Unluck

Mashle

Guardian of the Witch