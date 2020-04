Animal Crossing: New Horizons, un tributo a EarthBound e Mother in questo video

EarthBound e Mother e ricreati più o meno fedelmente in Animal Crossing: New Horizons? Perché no: ci ha pensato un giocatore della nuova esclusiva disponibile su Nintendo Switch, a dimostrazione ancora una volta di quanto possa fare la differenza la fantasia dei giocatori.

Vi abbiamo raccontato della Bulma di Dragon Ball Z in Animal Crossing: New Horizons, quindi sarete certamente pronti ad un riferimento ben più importante, per il mondo dei videogiochi nel suo complesso. Il giocatore koumepo ha deciso di rendere omaggio alla serie di EarthBound, anche nota come Mother, ricreando fedelmente il villaggio principale sull'isola di Animal Crossing. A rendere il tutto semplicemente perfetto ci ha pensato poi un abbigliamento che ha trasformato il giocatore stesso in Ness, protagonista delle serie in questione assieme al compagno Lucas. Ecco, magari manca proprio Lucas: ma si rimedierebbe facilmente con un paio di partite online.

Qui di seguito vi proponiamo il video in questione: analizzate nel dettaglio gli ambienti di gioco, i pattern utilizzati, la cura nella disposizione degli oggetti (e sì, c'è anche Bice di fronte al Centro Servizi dell'isola, ma nulla è davvero perfetto non trovate?). E prima di salutarci vogliamo ricordarvi che esistono dei codici per trasformare il vostro Abitante nel Doomguy, qualora voleste spaventare i vostri amici.