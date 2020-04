Animal Crossing: New Horizons, diventa Bulma di Dragon Ball Z con questi accessori

I fan di Animal Crossing: New Horizons possiedono una fantasia in grado di superare qualsiasi limite imposto dall'immaginazione. Alcuni di loro, che sono contemporaneamente anche fan del manga e anime di Akira Toriyama, sono riusciti a trovare un modo per assumere l'aspetto di Bulma, celebre personaggio di Dragon Ball Z.

In particolare, la giocatrice Cassi ha pubblicato su Twitter tutti gli accessori necessari per trasformare il suo Abitante (una femminuccia, in questo caso) nella Bulma di Dragon Ball Z. Trattasi di calze viola, scarpette azzurre, un fiocco rosso (attenzione, qui non si tratta dell'esercito del Fiocco Rosso o Red Ribbon naturalmente!), acconciatura celeste e vestito naturalmente a tema Capsule Corporation, l'azienda di famiglia presente in Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.

Come ottenere questi accessori? Per calze e scarpine dovrete attendere l'apertura, su Animal Crossing: New Horizons, della bottega di Ago e Filo, poi avere fortuna con la rotazione degli oggetti giornalieri, naturalmente. Acconciature e colori aggiuntivi per le stesse si ottengono invece dal Catalogo Miglia Nook, presso il Centro Servizi dell'isola. Da ultimo, il vestito avrà bisogno di un codice da riscattare all'interno del titolo, meglio ancora di un QR.

Eccovi l'immagine della Bulma di Dragon Ball Z su Animal Crossing: New Horizons con tutti i suoi accessori: una riproduzione fedelissima, non trovate?