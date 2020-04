Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 10/3/2020

Con le offerte Amazon di oggi ritroviamo i portatili ASUS, con la serie Strix SCAR che ci mette di fronte a prezzi più elevati della media ma garantisce finiture di lusso anche per i modelli meno esosi, e una doppietta di SSD SanDisk PLUS che permette di entrare nel mondo delle unità a stato solido con una spesa di 35 euro. Torna inoltre il mouse SteelSeries Rival 500, leggermente meno economico di ieri ma ancora disponibile a una cifra allettante. Punta invece al lusso il nuovo arrivato, il Samsung Galaxy S20 Ultra che costa parecchio, anche in sconto, ma garantisce alcune caratteristiche uniche tra cui 5GB e fotocamera da 1080 megapixel.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.