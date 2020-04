PS5, un design desktop a prova di dissipazione con l'ultimo concept

PS5 si presenta con un ultimo concept, pensato in questo caso per un fattore di forma in stile desktop ma dal design orientato principalmente alla dissipazione del calore.

Realizzato da tale ruddi2020, il modello ricorda per certi versi il celebre devkit di PlayStation 5, presentando una sorta di solco centrale che va a dividere la parte nera e la parte bianca della console Sony.

A destare l'attenzione in questo caso sono tuttavia le ampie griglie nella parte frontale e posteriore del sistema, che occupano in pratica tutto lo spazio e dovrebbero garantire un abbondante passaggio d'aria, specie in presenza di ventole opportunamente posizionate all'interno dello chassis.

Come si vede nelle immagini più in basso, l'autore del concept immagina anche una possibile espansione di memoria con interfaccia PCI-Express 4.0, compatibile dunque con le specifiche di PS5, e le cover di un paio di giochi.

A proposito: se vi interessano i vari mockup realizzati finora per ipotizzare il design di PlayStation 5, abbiamo riportato i migliori proprio nell'editoriale di oggi.