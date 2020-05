Assassin's Creed Valhalla, il trailer in due giorni ha già superato Odyssey in visualizzazioni

Assassin's Creed Valhalla sembra aver colto nel segno, in base a quanto è possibile vedere in termini di visualizzazioni per il suo trailer di presentazione, che in soli due giorni hanno superato quelle fatte dal rispettivo trailer di Assassin's Creed Odyssey in due anni.

Questo ovviamente può dipendere da numerose ragioni e non è necessariamente indicativo del potenziale successo del gioco rispetto al capitolo precedente (che è comunque andato molto bene), ma potrebbe comunque dimostrare quanto il nuovo capitolo sia atteso dagli utenti e come la pausa prolungata tra un capitolo e l'altro possa fare bene alla serie.

La questione è stata messa in evidenza sul forum ResetEra, nel quale sono stati confrontati i dati sulle visualizzazioni dei rispettivi trailer per Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey. Il primo al momento si trova a 5,7 milioni di visualizzazioni in due giorni, e questo solo per quanto riguarda il trailer ufficiale nord americano del gioco, mentre il relativo trailer ufficiale di Assassin's Creed Odyssey americano è fermo a 5,2 milioni di visualizzazioni, ma è uscito oltre due anni fa.

C'è da dire che i numeri grossi, di solito, questi trailer li fanno proprio nei primi giorni di presenza su YouTube, ma sembra evidente che ci sia un notevole interesse per Assassin's Creed Valhalla e a quanto pare la sua presentazione effettuata in maniera atipica, al di fuori di conferenze ufficiali vista l'attuale situazione che ha di fatto sconvolto il normale iter dell'industria per questo periodo, non sembra aver influito negativamente sulla visibilità del gioco, anzi.

Anche l'ambientazione, che secondo alcuni può sembrare derivativa, tra ricordi della serie televisiva Vikings e il successo già riscosso dall'ambientazione norrena nel God of War del 2018, sembra raccogliere ancora ampi consensi, dimostrando una scelta azzeccata da parte di Ubisoft.

Nel frattempo, potete avere una panoramica su tutte le informazioni emerse finora su Assassin's Creed Valhalla nell'anteprima pubblicata un paio di giorni fa sulle nostre pagine, oltre che un'attenta analisi del trailer per cogliere tutte le possibili suggestioni. Per il resto, attendiamo venerdì 7 maggio l'arrivo dell'Inside Xbox, evento durante il quale verrà mostrato il primo video gameplay del gioco.