Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 3/5/2020

Le offerte Amazon di oggi includono un aumento dello sconto del Motorola Moto G8 Plus e tre interessanti sconti da 50 euro. Rendono infatti più appetibili le cuffie wireless di lusso Jabra Elite 85h, l'ottimo monitor da gioco QHD MSI Optix MAG272CQR e l'eccellente altoparlante Bluetooth a 360 gradi Ultimate Ears Boom 3.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.