Nintendo Switch maggio 2020, i giochi migliori del mese

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition guida le uscite di maggio 2020 su Nintendo Switch: parliamo di una remaster parecchio attesa, che non solo migliora l'RPG di Monolith Soft sul piano tecnico ma introduce anche importanti novità sotto il profilo del gameplay e un epilogo inedito. Ci sono tuttavia anche diversi altri giochi di valore in arrivo questo mese: dallo strategico John Wick Hex al divertente metroidvania Shantae and the Seven Sirens, da The Wonderful 101: Remastered a BioShock: The Collection, passando infine per XCOM 2 Collection, edizione completa dello strategico sci-fi targato Firaxis.

5 maggio

John Wick Hex prende il celebre personaggio interpretato da Keanu Reeves e lo catapulta in un action strategico di grande spessore, in cui bisogna prendere decisioni veloci per eliminare i nemici che di volta in volta ci troveremo di fronte. Il gioco, caratterizzato da una grafica in cel shading dallo stile molto particolare, racconta una storia inedita di John Wick e consente di esplorare scenari che pullulano di potenziali minacce, rimanendo però nel solco di una griglia composta da tradizionali caselle e considerando i turni come unità temporali: ogni azione ne richiede una quantità variabile. Parliamo insomma di una sequenza di scene in stop motion man mano più complesse, in cui dovremo capire come affrontare i nemici e quali manovre effettuare per eliminarli senza subire danni, con la possibilità poi di rivedere l'azione a velocità normale al termine dello scontro.

22 maggio

The Wonderful 101: Remastered segna il ritorno del gioiellino sviluppato da PlatinumGames con una remaster che migliora non solo la grafica originale ma aggiunge anche nuovi contenuti, finanziati tramite la riuscita campagna Kickstarter. Nei panni di Wonder Red, un supereroe con la capacità di miscelare le proprie abilità con quelle di altri cento guerrieri per agire come una coscienza collettiva, avremo la possibilità di plasmare la forma del gruppo a nostro piacimento per affrontare la minaccia degli invasori alieni che vogliono conquistare il pianeta. Potremo dunque trasformarci in un enorme pugno, in una spada, in un ponte o in tanti altri oggetti, risolvendo gli enigmi che di volta in volta troveremo all'interno degli stage e che dovremo superare per poter proseguire nella campagna.

28 maggio

Dopo l'assaggio dei primi stage in esclusiva su Apple Arcade, Shantae and the Seven Sirens fa finalmente il proprio debutto in versione completa, coinvolgendoci nella nuova avventura dell'affascinante genietta creata da WayForward Technologies. I presupposti del gioco sono quelli di sempre: una coinvolgente azione platform, personaggi assurdi con cui interagire e una sequenza di missioni man mano più complesse da portare a termine per salvare il mondo dall'ennesima minaccia. La protagonista potrà stavolta contare anche su abilità inedite legate ad alcune card collezionabili, in grado di potenziare specifici poteri da utilizzare per sconfiggere gli avversari più forti o accedere a zone in precedenza bloccate, come nella miglior tradizione dei metroidvania.

29 maggio

Il franchise creato da Irrational Games debutta su Nintendo Switch con la raccolta rimasterizzata dell'intera trilogia, contenente dunque BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Potremo rivivere le vicende della città sommersa di Rapture, con i suoi pericolosi superstiti e i temibili Big Daddy, per poi proiettarci fra le nuvole, determinati a scoprire i segreti di Columbia. Atmosfere e ritmi molto diversi, che vengono raccordati in BioShock: The Collection grazie a un'opera di rimasterizzazione che migliora in modo sostanziale gli asset grafici, in particolare quelli dei primi due capitoli, puntando a risoluzione e frame rate superiori. Il pacchetto include inoltre tutti i DLC, con quelli di BioShock Infinite capaci davvero di offrire esperienze validissime e originali.

29 maggio

Lo straordinario strategico di Firaxis approda sulla console ibrida Nintendo con un'edizione che include non solo il gioco base ma anche le sue espansioni. La guerra con gli alieni è finita e sono stati loro a vincere, dunque ciò che dovremo fare nella campagna sarà organizzare il fronte della resistenza nelle varie zone del mondo, da raggiungere a bordo di navi volanti, e lì portare una spietata offensiva contro gli invasori al fine di liberare i territori dalla loro presenza. XCOM 2 Collection vanta un gameplay arricchito sotto diversi aspetti, in particolare le modalità di personalizzazione delle unità, l'introduzione di specializzazioni inedite e di nuovi meccanismi relativi alla produzione. Il tutto rimane però ancorato alla solidità dell'impianto originale, che divide l'azione in due fasi distinte, quella gestionale e il combattimento vero e proprio, utilizzando come collante un'interfaccia pressoché perfetta.