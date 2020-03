BioShock The Collection, XCOM 2 e Borderlands Legendary Collection su Nintendo Switch, trailer di presentazione

BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection e Borderlands: Legendary Collection arriveranno tutti su Nintendo Switch, è questa una delle maggiori novità annunciate nel corso del Nintendo Direct Mini a sorpresa di oggi, una notizia che in effetti non ci aspettavamo e che arriva corredata anche da trailer di presentazione.

Tutti i titoli in questione hanno la stessa data di uscita, ovvero il 29 maggio 2020, data decisamente impegnata per la console Nintendo, considerando che è la stessa in cui è prevista l'uscita anche di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

BioShock: The Collection è la raccolta completa della trilogia di 2K, contenente i primi due capitoli in versione rimasterizzata e Bioshok Infinite: The Complete Edition con tutti i contenuti usciti in seguito al lancio originale. Si tratta di titoli che hanno bisogno di ben poche presentazioni, riproposti su Nintendo Switch nella loro forma più completa e moderna possibile.

XCOM 2 Collection e la versione completa del secondo capitolo del reboot della celebre serie di strategici ad ambientazione fantascientifica. All'interno troviamo XCOM 2 originale, quattro pacchetti usciti originariamente in DLC e poi XCOM 2: War of the Chosen, la maxi-espansione che di fatto espande in maniera sostanziale il gioco introducendo anche diverse nuove caratteristiche in termini di gameplay.

Infine, Borderlands: Legendary Collection è una raccolta che comprende il primo Borderlands: Game of the Year Edition, il secondo capitolo Borderlands 2 e poi Borderlands: The Pre-Sequel, tutti dunque nella forma completa con le varie aggiunte. Per tutti e tre i capitoli è inoltre prevista la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo "al volo", con spalti-screen in locale.